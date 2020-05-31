У экипажа Crew Dragon появились проблемы после стыковки с МКС

После успешной стыковки Crew Dragon с Международной космической станцией корабль был подключён к электроснабжению МКС. Однако после этого у экипажа возникли проблемы со связью с Землёй через проводную систему станции. При этом радиосвязь работает исправно. NASA продолжает вести трансляцию всего процесса.
Отмечается, что Центр управления полётами в Хьюстоне слышит экипаж Crew Dragon отлично, однако астронавты во время очередной проверки связи через проводную систему станции заявили, что слышат лишь неразборчивый набор звуков, из которых едва можно что-то разобрать.
В данный момент командир МКС Кристофер Кэссиди готовит шлюз к открытию, стабилизируя давление и температуру между станцией и кораблём. Ожидается, что астронавты полноценно присоединятся к космической миссии в течение ближайшего часа.
Запуск пилотируемого корабля Crew Dragon частной компании SpaceX с астронавтами на борту США произвели накануне. Ракета Falcon 9 вывела астронавтов Дагласа Хёрли и Роберта Бенкена на орбиту Земли. Спустя 19 часов американский корабль успешно пристыковался к МКС. Это первый в истории Земли полёт к МКС корабля частной компании. А для США это ещё и первый полёт корабля с экипажем к станции за девять лет. Всё это время Штаты доставляли туда астронавтов на российских "Союзах".