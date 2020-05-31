У экипажа Crew Dragon появились проблемы после стыковки с МКС

После успешной стыковки Crew Dragon с Международной космической станцией корабль был подключён к электроснабжению МКС. Однако после этого у экипажа возникли проблемы со связью с Землёй через проводную систему станции. При этом радиосвязь работает исправно. NASA продолжает вести трансляцию всего процесса.

Отмечается, что Центр управления полётами в Хьюстоне слышит экипаж Crew Dragon отлично, однако астронавты во время очередной проверки связи через проводную систему станции заявили, что слышат лишь неразборчивый набор звуков, из которых едва можно что-то разобрать.

В данный момент командир МКС Кристофер Кэссиди готовит шлюз к открытию, стабилизируя давление и температуру между станцией и кораблём. Ожидается, что астронавты полноценно присоединятся к космической миссии в течение ближайшего часа.