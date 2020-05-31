В Минздраве сравнили риск медиков заразиться CoViD-19 в магазине и в больнице

Замминистра здравоохранения Татьяна Семёнова заявила, что у врачей риск заразиться коронавирусом в магазине и общественных местах выше, чем в больнице. Она связала это с тем, что в медицинских учреждениях используются защитные средства.

— Риск минимален в больнице. С обычным пациентом лёгкой, средней степени тяжести риск значительно ниже, чем в магазине или в местах общественных, — подчеркнула заместитель министра в эфире телеканала "Россия 24".

Семёнова также добавила, что недопустимо принудительно привлекать студентов медицинских факультетов к работе с пациентами, больными CoViD-19.

Она отметила, что добровольцы, которые встают плечом к плечу с врачами в борьбе с инфекцией, становятся более стойкими, это будущая основа российского здравоохранения, но в случае, если в Минздрав поступают обращения о принудительности, принимаются очень жёсткие меры.