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В Минздраве сравнили риск медиков заразиться CoViD-19 в магазине и в больнице

Замглавы ведомства также высказалась о недопустимости принудительного привлечения студентов к борьбе с пандемией.

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Фото © Сергей Бобылев / ТАСС

Замминистра здравоохранения Татьяна Семёнова заявила, что у врачей риск заразиться коронавирусом в магазине и общественных местах выше, чем в больнице. Она связала это с тем, что в медицинских учреждениях используются защитные средства.

Риск минимален в больнице. С обычным пациентом лёгкой, средней степени тяжести риск значительно ниже, чем в магазине или в местах общественных, подчеркнула заместитель министра в эфире телеканала "Россия 24".

Семёнова также добавила, что недопустимо принудительно привлекать студентов медицинских факультетов к работе с пациентами, больными CoViD-19.

Она отметила, что добровольцы, которые встают плечом к плечу с врачами в борьбе с инфекцией, становятся более стойкими, это будущая основа российского здравоохранения, но в случае, если в Минздрав поступают обращения о принудительности, принимаются очень жёсткие меры.

Ранее в Роспотребназдоре связали течение CoViD-19 со свёртываемостью крови.

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