США направили Бразилии два миллиона доз лекарства Трампа от коронавируса

США отправили в Бразилию два миллиона доз противомалярийного препарата гидроксихлорохин, сообщается в совместном заявлении двух стран. Глава Белого дома Дональд Трамп неоднократно заявлял об эффективности этого средства в борьбе с коронавирусом.

— Сегодня, чтобы продемонстрировать солидарность, мы объявляем, что власти США доставили два миллиона доз гидроксихлорохина для бразильского народа, — сказано в сообщении.

Препарат планируется использовать в качестве профилактического средства для защиты медсестёр, врачей и работников здравоохранения, а также для лечения заражённых.

Кроме того, в скором времени США намерены направить в Бразилию одну тысячу аппаратов искусственной вентиляции лёгких.