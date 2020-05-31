США направили Бразилии два миллиона доз лекарства Трампа от коронавируса

США отправили в Бразилию два миллиона доз противомалярийного препарата гидроксихлорохин, сообщается в совместном заявлении двух стран. Глава Белого дома Дональд Трамп неоднократно заявлял об эффективности этого средства в борьбе с коронавирусом.
— Сегодня, чтобы продемонстрировать солидарность, мы объявляем, что власти США доставили два миллиона доз гидроксихлорохина для бразильского народа, — сказано в сообщении.
Препарат планируется использовать в качестве профилактического средства для защиты медсестёр, врачей и работников здравоохранения, а также для лечения заражённых.
Кроме того, в скором времени США намерены направить в Бразилию одну тысячу аппаратов искусственной вентиляции лёгких.
Высказывания Трампа об эффективности лекарства гидроксихлорохин в борьбе с коронавирусом не раз вызывали критику его политических оппонентов и обвинения в желании "протолкнуть" препарат на рынок. Учёные в свою очередь доказали неэффективность противомалярийного средства в лечении CoViD-19 и заявили, что каждый четвёртый, принимавший его, скончался. ВОЗ приостановила тестирование "лекарства Трампа", посчитав его смертельно опасным.