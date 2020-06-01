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Кинотеатры в Японии откроются российским триллером "Аванпост"

Премьера картины в РФ состоялась в ноябре 2019 года.

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Российский триллер "Аванпост" Егора Баранова станет одним из первых фильмов, которые покажут в Японии после возобновления работы кинотеатров. Об этом сообщает Premier Studios.

Лента выйдет в прокат 12 июня на более чем ста экранах страны.

Премьера картины в РФ состоялась в ноябре 2019 года. Общие сборы превысили 163 миллиона рублей. Главные роли в фильме исполнили Алексей Чадов, Пётр Фёдоров и Константин Лавроненко. Заглавную композицию к ленте написал Майк Шинода, один из основателей рок-группы Linkin Park.

Фильм снят в духе культовой картины Ридли Скотта "Бегущий по лезвию". В основе сюжета лежит столкновение жителей Земли с пришельцами.

Постепенный выход из карантина, введённого в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, начался в Японии 11 мая. Сейчас в кинозалах транслируют только старые фильмы, так как было принято решение отложить все премьеры до июня, когда в стране возобновят работу все крупные кинотеатры.

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