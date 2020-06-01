Кинотеатры в Японии откроются российским триллером "Аванпост"

Российский триллер "Аванпост" Егора Баранова станет одним из первых фильмов, которые покажут в Японии после возобновления работы кинотеатров. Об этом сообщает Premier Studios.

Лента выйдет в прокат 12 июня на более чем ста экранах страны.

Премьера картины в РФ состоялась в ноябре 2019 года. Общие сборы превысили 163 миллиона рублей. Главные роли в фильме исполнили Алексей Чадов, Пётр Фёдоров и Константин Лавроненко. Заглавную композицию к ленте написал Майк Шинода, один из основателей рок-группы Linkin Park.

Фильм снят в духе культовой картины Ридли Скотта "Бегущий по лезвию". В основе сюжета лежит столкновение жителей Земли с пришельцами.