В Совфеде оценили идею Трампа расширить саммит G7 и пригласить на него Россию

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачёв назвал своевременным и справедливым заявление президента США Дональда Трампа о формате "Большой семёрки".

По мнению сенатора, Россия и другие страны уже давно констатировали, что G7 на протяжении последних лет не была "тем механизмом для выработки новых решений, как это было задумано её создателями". Что касается приглашения на саммит России, то всё зависит от того, какой смысл Трамп вкладывает в это предложение.

— Одно дело, если формат "Семёрки" будет расширяться до какого-то дополнительного числа участников с такими же полномочиями, с такими же правами, с такими же возможностями высказывать свои позиции и влиять, это самое главное, на конечные решения. Тогда этот формат может быть интересен России, — цитирует главу комитета RT.

При этом Косачёв назвал сомнительной затеей, если Россию и других участников приглашают на саммит "посидеть на приставных стульчиках и засвидетельствовать своё уважение традиционной "Семёрке".

Кроме того, сенатор отметил, что расширение G7 не должно конкурировать с форматом "Двадцатки", который в последние годы набрал серьёзные обороты.