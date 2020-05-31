Северный флот России получит гиперзвуковое оружие. Об этом заявил командующий флотом вице-адмирал Александр Моисеев.
— На вооружение сухопутных и береговых войск флота до конца года поступит более 180 единиц вооружения и военной техники, адаптированных к применению в суровых условиях Арктики, — цитирует Моисеева "Красная звезда".
Вице-адмирал отметил, что гиперзвуковое оружие позволит увеличить боевой потенциал Северного флота. Командующий добавил, что "под надёжной защитой находится национальная транспортная коммуникация России — Северный морской путь", а "на архипелаге Новая Земля боевое дежурство несут самые современные комплексы ПВО — С-400 "Триумф".
Ранее в Минобороны уточнили сроки принятия на вооружение гиперзвуковой ракеты "Циркон".