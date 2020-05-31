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Непогода в выходные повалила более 200 деревьев в Москве

Также пострадало около 40 автомобилей.

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Видео © Instagram / _force_redneck_/ dmitry_orlov96

В Москве за минувшие выходные шквалистый ветер повалил более 200 деревьев.

С пятницы непогода вызвала падение около 200 деревьев, было повреждено порядка 40 автомобилей, подтоплены некоторые участки дорог и парков, — сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Фото © VK / Лосинка Live — сидим дома | Лосиноостровский

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Только за последние сутки, по данным РИА "Новости", в Москве рухнуло 61 дерево, одно из них — на жилой дом на Ломоносовском проспекте, а на улице Цурюпы ствол повредил провода. Зелёные насаждения ветер обрушил на проезжую часть, во дворы и на детские площадки.

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