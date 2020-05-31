Размером с яйцо, похож на коронавирус. Жителей Башкирии шокировал крупный град

Видео © Соцсети

В последний день весны погода в Башкирии преподнесла его жителям шокирующий сюрприз. В республике прошёл сильный град. Ледяные шарики местами были крупнее куриного яйца, а некоторые напоминали по виду коронавирус — такой, как его показывают учёные.

Фото © Соцсети

По предварительным данным, от града пострадали Чишминский, Уфимский, Благоварский районы и город Уфа. Местные жители отметили небывалые размеры градин и необычную форму. Кто-то сравнил шары с киви в разрезе.

Фото © Соцсети

"Товарищи, смотрите, форма града похожа на коронавирус", "Коронаград", "Киви в разрезе", — написали пользователи в соцсетях.

Многие жители пожаловались, что град побил их теплицы. А у кого-то выбиты стёкла автомобилей, разрушены крыши домов. Немало пострадали плодовые деревья и огороды.

