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Размером с яйцо, похож на коронавирус. Жителей Башкирии шокировал крупный град

Ледяные шары повредили крыши домов, стёкла автомобилей и огороды.

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Видео © Соцсети

В последний день весны погода в Башкирии преподнесла его жителям шокирующий сюрприз. В республике прошёл сильный град. Ледяные шарики местами были крупнее куриного яйца, а некоторые напоминали по виду коронавирус — такой, как его показывают учёные.

Фото © Соцсети

По предварительным данным, от града пострадали Чишминский, Уфимский, Благоварский районы и город Уфа. Местные жители отметили небывалые размеры градин и необычную форму. Кто-то сравнил шары с киви в разрезе.

Фото © Соцсети

"Товарищи, смотрите, форма града похожа на коронавирус", "Коронаград", "Киви в разрезе", — написали пользователи в соцсетях.

Многие жители пожаловались, что град побил их теплицы. А у кого-то выбиты стёкла автомобилей, разрушены крыши домов. Немало пострадали плодовые деревья и огороды.

Ранее Лайф сообщал, что в подмосковном Нахабине после обрушившихся накануне ливней едва не ушло под воду целое садовое товарищество. Местные жители едва успели спасти от гибели животных, а сами остались без крыши над головой.

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