Губернатор Миннесоты извинился перед журналистами за нападения полиции во время протестов

Губернатор Миннесоты Тим Уолз принёс извинения всем сотрудникам СМИ, которые пострадали от действий полиции или были задержаны во время своей работы на акциях протеста из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Как подчеркнул глава штата, СМИ — это "глаза и уши публики" и их присутствие во время подобных событий необходимо.

— Это неприемлемо... Я несу за это полную ответственность, — заявил Тим Уолз.

Отметим, по последним данным, среди тех, на кого напала полиция, были корреспонденты и съёмочные группы телекомпаний CBS, NBC, VICE, Minneapolis Star Tribune, Los Angeles Times. Репортёры телекомпании VICE оказались обстреляны резиновыми пулями. Пострадал и корреспондент РИА "Новости", полицейские распылили ему слезоточивый газ из баллончика в лицо.