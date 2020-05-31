Трамп: США готовы признать "Антифа" террористической организацией

США готовы признать международное движение "Антифа", идеологией которого является борьба с фашизмом и расизмом, террористической организацией. Об этом сегодня заявил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.

Он также поздравил Национальную гвардию США с отлично проделанной работой по разгону протестующих в Миннеаполисе, откуда начались массовые беспорядки. Трамп заявил, что возглавляющие антифашистское движение анархисты задержаны, и подчеркнул, что мэру города следовало сделать это намного раньше, тогда, по его мнению, беспорядков и погромов можно было бы избежать.