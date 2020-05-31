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Шварценеггер заговорил на украинском и снялся в ролике про Киев — видео

Железный Арни пытается произнести признания в любви столице Украины.

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Мэр украинской столицы Виталий Кличко поздравил горожан с Днём Киева — столице страны исполнилось 1538 лет. В поздравительном ролике даже появился голливудский актёр Арнольд Шварценеггер.

В ролик вошли пейзажи Киева и обычные жители города, которые напевают песню "Как тебя не любить, Киев мой!". В конце записи Кличко учит Шварценеггера украинскому языку и тот признаётся в любви украинской столице.

Ранее бывший премьер-министр страны Николай Азаров заявил, что Украина никогда не существовала в тех границах, которые имеются сейчас, и те территории, на которые претендует Киев — Крым, Донбасс, ей ранее не принадлежали.

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