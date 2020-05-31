Азербайджан обогнал Россию по поставкам газа в Турцию

Азербайджан обошёл Россию и стал лидером по поставкам газа в Турцию. Об этом свидетельствуют данные турецкого энергетического регулятора EPDK.

В марте 2019 года доля России в экспорте газа в Турцию составляла 33% (1,4 млрд куб. м), но спустя год сократилась до 9,9% (389,7 млн куб. м). В результате на первое место по трубопроводным поставкам вышел Азербайджан (23,5%). Следом идёт Иран (14,2%). По поставкам сжиженного природного газа (СПГ) лидируют Катар (20%) и Алжир (13,7%).

Весной 2020 года Турция впервые в истории импортировала СПГ больше, чем трубопроводного газа, — 52,5% против 47,5%.