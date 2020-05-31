Толпы протестующих вышли на улицы Лондона в память о погибшем в Миннеаполисе афроамериканце — видео

Вслед за многими городами США протестная волна против полицейского насилия и расизма перекинулась в другие страны и охватила столицу Великобритании. Тысячи человек вышли на улицы Лондона в память о погибшем в Миннеаполисе афроамериканце Джордже Флойде, который был задушен полицейским. Видео массовых демонстраций появились в "Твиттере".

По сообщениям британской полиции, митингующие вышли на Трафальгарскую площадь и к Посольству США, несмотря на действующие в стране ограничения по коронавирусу. Люди выкрикивали лозунги и растягивали транспаранты с надписями в поддержку пострадавших от произвола правоохранителей.

Протестующие столкнулись с полицейскими, последним пришлось применить силу. Как минимум шесть участников акции были арестованы, вменяемые правонарушения варьировались от владения оружием и нападения на полицию до создания препятствий для проезжей части общественного транспорта и нарушения законодательства по CoViD-19.

Точное число участников акции неизвестно, но исходя из кадров, опубликованных в Сети, их число составило более тысячи человек. Собравшиеся у Посольства США выкрикивали в качестве лозунга последние слова Флойда I can not breathe ("Я не могу дышать"). Отмечается, что значительная часть митингующих являются активистами движения "Антифа".