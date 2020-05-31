Экипаж Crew Dragon присоединился к коллегам на МКС — видео

Экипаж Crew Dragon после успешной стыковки прошёл на борт Международной космической станции. Астронавты NASA Даглас Хёрли и Роберт Бенкен официально присоединились к космической миссии и проведут на орбите земли минимум один месяц.

Весь процесс полёта на МКС занял у участников экспедиции более 21 часа. За это время корабль Crew Dragon на ракете-носителе Facon 9 стартовал с космодрома во Флориде, вышел на орбиту и пристыковался к МКС. После стыковки экипаж несколько часов стабилизировал давление и температуру на борту, а также пытался устранить неполадки со связью, возникшие после подключения корабля к системам станции.