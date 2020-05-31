Россия направила США протест из-за пострадавшего от действий полиции журналиста

Посольство России направило ноту протеста в Госдепартамент США из-за инцидента с российским журналистом, пострадавшим от действий полиции во время беспорядков в Миннеаполисе. Об этом заявил посол РФ в Соединённых Штатах Анатолий Антонов.

Дипломат отметил, что представители прессы "громко и ясно" идентифицировали себя, показали соответствующие документы и маркировку на одежде, тем не менее подверглись недопустимому обращению со стороны правоохранительных органов.

— По данному возмутительному факту в Госдепартамент направлена нота протеста. Мы потребовали провести тщательное расследование и информировать нас о его результатах, — подчеркнул Антонов на своей странице в "Фейсбуке".

Посол также добавил, что американские коллеги из СМИ не выразили публичного сочувствия пострадавшему россиянину. Он напомнил об отсутствии объективности с их стороны и политике двойных стандартов к работающим в США журналистам из РФ.

Антонов заявил, что дипмиссия будет добиваться того, чтобы инцидент был учтён и рассмотрен правозащитными организациями, отвечающими за безопасность представителей прессы.