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Один человек погиб и пятеро ранены при стрельбе на протестах в Чикаго — видео

Всего было задержано 240 демонстрантов.

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Видео © Twitter / cruz / Brandon Darby / nqfFarah / Alex Qian

Один человек погиб и пятеро получили огнестрельные ранения на акции протеста в американском городе Чикаго, штат Иллинойс. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на полицию.

Всего во время беспорядков было задержано 240 человек. Протестующие совершали акты мародёрства и вандализма, а также поджигали и грабили здания.

Прошлой ночью имел место не протест. Эти преступники намеренно наносили ущерб. Мы не намерены с этим мириться, подобное будет пресекаться всеми возможными способами, — отметил глава местной полиции Дэвид Браун во время обращения, трансляция которого велась в "Твиттере".

Кроме того, различные травмы получили 20 сотрудников правоохранительных органов. Двум из них понадобилось хирургическое вмешательство.

Как сообщал Лайф, массовые беспорядки в США начались в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда после жёсткого задержания полицейским в Миннеаполисе. Протесты также вспыхнули и в других городах США. Бунтующие жгли машины и громили улицы. За прошлые сутки полиция задержала около 1400 человек.

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