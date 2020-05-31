Один человек погиб и пятеро ранены при стрельбе на протестах в Чикаго — видео

Один человек погиб и пятеро получили огнестрельные ранения на акции протеста в американском городе Чикаго, штат Иллинойс. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на полицию.

Всего во время беспорядков было задержано 240 человек. Протестующие совершали акты мародёрства и вандализма, а также поджигали и грабили здания.

— Прошлой ночью имел место не протест. Эти преступники намеренно наносили ущерб. Мы не намерены с этим мириться, подобное будет пресекаться всеми возможными способами, — отметил глава местной полиции Дэвид Браун во время обращения, трансляция которого велась в "Твиттере".

Кроме того, различные травмы получили 20 сотрудников правоохранительных органов. Двум из них понадобилось хирургическое вмешательство.