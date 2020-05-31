"Болен вирусом украинского национализма". В Крыму ответили львовскому журналисту, пожелавшему смерти жителям полуострова

Общественность Крыма возмутилась националистическим высказыванием львовского журналиста Остапа Дроздова, который пожелал смерти жителям полуострова и Донбасса и призвал к блокаде этих регионов.
По мнению заместителя главы общественной палаты республики Александра Форманчука, этот человек болен, более того, он недостоин звания журналиста.
- Я хотел бы отметить, что этот человек, патологически ненавидящий Крым, Донбасс, всё русское – он больной человек. Он болен неизлечимым вирусом так называемым украинского интегрального национализма. Он не скрывает этой желчи, какой-то "гордости", если здесь употребимо это слово, в плане того, что он перещеголял многих националистов в этом качестве, - рассказал общественник в интервью РИА "Новости".
Форманчук добавил, что все попытки блокады Крыма уже произошли, когда была перекрыта подача воды и электроэнергии. Он уверен, что интерес к Дроздову на украинских каналах скоро пропадёт, поскольку в своих националистических устремлениях он отрицает здравый смысл.
Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец сравнил журналиста с героем романа Михаила Булгакова "Собачье сердце" Шариковым. Он уверен, что скандальный ведущий политического ток-шоу транслирует мысли некоторой части политической элиты Незалежной.
- Очередной Шариков, демонстрируя свой интеллект на уровне мартышки, пытается поймать хайп на теме Крыма и Донбасса. Это всё было бы смешно, если бы собратья по разуму этого представителя тупиковой ветви эволюции не сидели бы в больших кабинетах в Киеве, - сказал Чегринец.
Он добавил, что большинство жителей Украины обладают здравомыслием, поэтому им не по пути с Дроздовым. Чегринец выразил надежду, что подобные ему люди получат по заслугам за призывы к насилию и геноциду населения.
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Остап Дрозздов известен своими националистическими и русофобскими высказываниями. Ранее журналист признался, что обманывал русскоязычных туристов и специально указывал им неправильную дорогу. Кроме того, он назвал украинцев паскудными и орусевшими, Донбасс - наихудшим регионом, а его жителей - животными.