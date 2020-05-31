"Текст" Клима Шипенко стал лучшим фильмом года по версии Ассоциации продюсеров кино и телевидения

Фильм "Текст" Клима Шипенко победил в номинации "Лучший полнометражный художественный фильм" премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) по итогам 2019 года.
Победителя объявил продюсер и режиссёр Игорь Угольников. "Текст" обошёл ещё одну ленту Шипенко, "Холоп", и фильм "Дылда" Кантемира Балагова. Трансляция церемонии велась на сайте Пятого канала.
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Главные роли в ленте исполнили Александр Петров, Иван Янковский и Кристина Асмус. Героем картины, снятой по одноимённому роману Дмитрия Глуховского, является 27-летний Илья Горюнов. Он отсидел семь лет в тюрьме по ложному обвинению и, выйдя на свободу, необдуманно мстит обидчику — офицеру ФСКН Петру Хазину. В итоге Илья заполучает доступ к его смартфону и проживает чужую жизнь через текст на экране.
Ранее "Текст" получил премию "Золотой орёл" как лучший фильм 2019 года.