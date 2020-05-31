"Текст" Клима Шипенко стал лучшим фильмом года по версии Ассоциации продюсеров кино и телевидения

Главные роли в ленте исполнили Александр Петров, Иван Янковский и Кристина Асмус. Героем картины, снятой по одноимённому роману Дмитрия Глуховского, является 27-летний Илья Горюнов. Он отсидел семь лет в тюрьме по ложному обвинению и, выйдя на свободу, необдуманно мстит обидчику — офицеру ФСКН Петру Хазину. В итоге Илья заполучает доступ к его смартфону и проживает чужую жизнь через текст на экране.