Московская соборная мечеть откроется для верующих с 1 июня

Он отметил, что массового наплыва людей в мечеть не ожидается, так как агитационной работы в этом направлении не велось. Решение по пятничной молитве ещё не принято и будет зависеть от того, удастся ли обеспечить все необходимые нормативы: маски, перчатки и прочие средства защиты.