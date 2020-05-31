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Московская соборная мечеть откроется для верующих с 1 июня

Решение о проведении пятничной молитвы пока не принято.

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Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Московская соборная мечеть откроется для верующих 1 июня в тестовом режиме. Об этом заявил первый заместитель главы Духовного управления мусульман России Дамир Мухетдинов.

Завтра без объявления Московская соборная мечеть приступает к работе, — цитирует Мухетдинова РИА "Новости".

Он отметил, что массового наплыва людей в мечеть не ожидается, так как агитационной работы в этом направлении не велось. Решение по пятничной молитве ещё не принято и будет зависеть от того, удастся ли обеспечить все необходимые нормативы: маски, перчатки и прочие средства защиты.

Напомним, ранее сообщалось, что открытие московских мечетей планируется начать с 1 июня.

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