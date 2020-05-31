Московская соборная мечеть откроется для верующих с 1 июня

Московская соборная мечеть откроется для верующих 1 июня в тестовом режиме. Об этом заявил первый заместитель главы Духовного управления мусульман России Дамир Мухетдинов.
— Завтра без объявления Московская соборная мечеть приступает к работе, — цитирует Мухетдинова РИА "Новости".
Он отметил, что массового наплыва людей в мечеть не ожидается, так как агитационной работы в этом направлении не велось. Решение по пятничной молитве ещё не принято и будет зависеть от того, удастся ли обеспечить все необходимые нормативы: маски, перчатки и прочие средства защиты.
Напомним, ранее сообщалось, что открытие московских мечетей планируется начать с 1 июня.