Открытие московских мечетей планируют начать с 1 июня

В Москве с 1 июня планируется начать открывать мечети для прихожан согласно рекомендациям Роспотребнадзора по открытию религиозных учреждений для совершения богослужений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на муфтия Москвы, главного имама Московской соборной мечети Ильдара Аляутдинова.
— Мы с 1 июня тоже планируем потихонечку московские мечети открывать, опять же, соблюдая все рекомендации, которые поступали от Роспотребнадзора, — сказал он изданию.
Аляутдинов отметил, что документ с рекомендациями Роспотребнадзора уже получен Духовным управлением мусульман РФ.
Ранее пятничные пятикратные молитвы в мечетях Москвы были приостановлены из-за угрозы распространения коронавируса. Во время режима повышенной готовности они проходят для мусульман в режиме онлайн.
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