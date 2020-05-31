"Игорёк, давай спускайся". В Татарстане спасатели 10 часов уговаривали мужчину слезть с дерева

В одном из дворов Казани молодой человек рано утром залез на верхушку дерева высотой с девятиэтажный дом. По версии местных жителей, поводом для этого стала ссора с матерью. Люди вызвали спасателей, те приехали и десять часов призывали мужчину спуститься — снимать его силой было опасно.
Судя по кадрам, опубликованным спасателями, молодого человека зовут Игорь и он активно вёл диалог, подвергая сомнению доводы сотрудников МЧС.
Как отмечает портал "Бизнес.Online", когда к дереву подъехала пожарная машина с автолестницей, парень всё же решил сойти на землю. Но на полпути запутался в ветках и прыгнул мимо батута. Спасатели успели подхватить молодого человека, это и смягчило удар при падении. Пострадавшего с травмами госпитализировали.