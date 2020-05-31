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В Нижнем Новгороде ветеринары спасли жизнь беременной самки суриката

Для этого пришлось провести срочную операцию, теперь питомец под наблюдением.

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Фото © Паблик "Типичный Нижний Новгород"

В Нижнем Новгороде ветеринары провели операцию, чтобы спасти жизнь беременной самки суриката. Об этом сообщается в паблике "Типичный Нижний Новгород" в социальной сети "ВКонтакте".

Хозяева привезли питомицу в клинику на позднем сроке беременности. Они забили тревогу, когда увидели, что у их малышки пошла кровь.

Спасти потомство не удалось. Выяснилось, что малыши были мертвы уже несколько дней. Сейчас пушистая пациентка находится под присмотром врачей.

Ранее Лайф сообщал, что в Екатеринбурге появился первый обсерватор для животных.

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