В Нижнем Новгороде ветеринары спасли жизнь беременной самки суриката

В Нижнем Новгороде ветеринары провели операцию, чтобы спасти жизнь беременной самки суриката. Об этом сообщается в паблике "Типичный Нижний Новгород" в социальной сети "ВКонтакте".

Хозяева привезли питомицу в клинику на позднем сроке беременности. Они забили тревогу, когда увидели, что у их малышки пошла кровь.

Спасти потомство не удалось. Выяснилось, что малыши были мертвы уже несколько дней. Сейчас пушистая пациентка находится под присмотром врачей.