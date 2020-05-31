В Нижнем Новгороде ветеринары спасли жизнь беременной самки суриката

В Нижнем Новгороде ветеринары провели операцию, чтобы спасти жизнь беременной самки суриката. Об этом сообщается в паблике "Типичный Нижний Новгород" в социальной сети "ВКонтакте".
Хозяева привезли питомицу в клинику на позднем сроке беременности. Они забили тревогу, когда увидели, что у их малышки пошла кровь.
Спасти потомство не удалось. Выяснилось, что малыши были мертвы уже несколько дней. Сейчас пушистая пациентка находится под присмотром врачей.
Ранее Лайф сообщал, что в Екатеринбурге появился первый обсерватор для животных.