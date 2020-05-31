СМИ: После угрозы закрыть соцсети Трамп позвонил Цукербергу

Детали разговора не уточняются, однако подчёркивается важность беседы в свете конфликта главы Белого дома с "Твиттером" после проблем с маркировкой его сообщений как недостоверных.

Напомним, "Твиттер" автоматически поставил под сообщением Трампа отметку о том, что в нём содержится недостоверная информация. В публикации президент раскритиковал предложение губернатора Калифорнии разослать избирателям бюллетени по почте. По мнению президента США, в этом случае выборы в ноябре 2020 года непременно будут сфальсифицированы. Цукерберг выразил несогласие с политикой компании и заявил, что социальные сети не должны выносить суждения о достоверности высказываний пользователей. Позже Трамп обвинил "Твиттер" в "удушении" свободы слова и во вмешательстве в выборы в США и пригрозил его закрыть.