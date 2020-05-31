"Спросили, почему не лез драться". Родители рассказали Лайфу, как у них силой забирали четверых детей

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Семья из посёлка Тюльпанныйв Оренбургской области рассказала Лайфу, как лишилась двух сыновей и двух дочерей после обращения к местным властям за помощью с ремонтом ветхого жилья. Алёна и Николай вместе воспитывают пятерых детей, самой старшей из которых ещё нет семи лет.

– Приехали в понедельник на этой неделе, показали документ на отобрание детей, потому что дети находятся в опасной ситуации, дом находится в аварийном состоянии... На основании всех этих документов грубой силой отобрали детей и увезли в неизвестном направлении. Потом сотрудник полицейский позвонил, спросил, почему я такой козёл не кинулся драться, почему я не дал им в морду и не забрал детей, – говорит Николай.

После случившегося мужчине не давали даже поговорить с Алёной. В итоге им даже перекинуться парой фраз с условием, что беседа будет короткой и пройдёт по громкой связи. В итоге малышей, по их словам, отправили в детский дом. Родителям же с ними видеться не разрешили. На тот момент Алёна и Николай женаты не были, но через несколько дней после изъятия детей официально зарегистрировали брак, чтобы было легче воссоединить семью.

– У меня нет разрешения на то, чтобы просто увидеть своих маленьких детей. При этом нам надо приносить в детдом памперсы, туалетную бумагу [в доказательство], что я не отказываюсь от прав на своих детей, – рассказала Лайфу Алёна.

Многодетная мать говорит, что предыдущая попытка навестить малышей закончилась в полицейском отделении. Сначала их просто отгоняли от забора детдома, куда они отправились в надежде посмотреть на детей. Однако позже сотрудники вызвали полицию.

Супруги просят помочь вернуть малышей. Они согласны найти деньги и снять жильё на время ремонта в их доме. Правда, сейчас ситуация сложная – Николай не работает, а Алёна находится в декретном отпуске. Однако женщина уверяет, что они смогут обеспечить своих детей.