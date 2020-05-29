Twitter отметил посты Трампа как фейки, тот ввёл закон против соцсети. России надо поступить так же с Facebook

Социальная сеть отметила два твита президента США как несоответствующие действительности. Тот возмутился решением площадки и решил, что это цензура — таким образом она блокирует неугодный себе контент. В ответ на это он принял законопроект о саморегулировании Интернета. И такой есть не только в США. России нужен такой же.

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который призван покончить с предвзятостью соцсетей и их предполагаемым идеологическим уклоном, а также сделать их нейтральными платформами.

По мнению Трампа, у соцсетей есть никем не контролируемая власть регулировать выдачу постов — цензурировать, ограничивать, изменять, прятать почти любую информацию. Этого позволять нельзя. Президент США уверен, что так "Твиттер" пытается вмешаться в выборы 2020 года.

Регулирование работы соцсетей на государственном уровне — это глобальный тренд

США не единственная страна, признавшая эту проблему. Ряд других государств также контролирует работу соцсетей и ставит им жёсткие рамки.

— Тенденция началась ещё в 2017 году, начиная с соответствующих директив Европейского союза. Они указывали на необходимость добровольного объединения площадок для выработки общих правил поведения. Такой кодекс был создан, в числе участников были Google и Facebook. Сейчас тренд продолжается, — говорит председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения АЮР Александр Журавлёв.

Так, во Франции приняли закон, по которому социальные сети обязаны удалять криминальный контент в течение часа после публикации. Требование касается двух групп контента — публикаций, связанных с терроризмом и педофилией. В противном случае компания выплатит штраф, максимальная сумма которого — 4% от глобального оборота корпорации.

Другой незаконный контент соцсети должны удалять в течение 24 часов после публикации. Власти Франции надеются, что новые правила позволят сократить количество недопустимого контента на открытых площадках.

Правительство Великобритании также представило меры, которые призваны сделать местный Интернет "самым безопасным в мире". Оно называет их первыми в мире законами об онлайн-безопасности. Эти меры обяжут технологические компании защищать своих пользователей от контента, связанного с терроризмом, насилием, детской порнографией или распространением дезинформации. Предполагается, что за их нарушение топ-менеджеры технологических компаний могут понести личную ответственность, фирмам будут грозить крупные штрафы, а их сайты могут быть заблокированы.

— Есть предложение провести реформу, которая бы позволила вести некое саморегулирование на интернет-площадках. Это сводка общих правил для всех, — говорит Александр Журавлёв.

России нужно подключаться к тренду. Чтобы знамя Красной армии на 9 Мая не удаляли

В России проблема распространения недостоверной и дестабилизирующей информации также масштабная. А с предвзятой модерацией в глобальных соцсетях российским пользователям приходится сталкиваться постоянно.

На 9 Мая "Фейсбук" блокировал посты с фотографией со Знаменем Победы над Рейхстагом, каналы российских СМИ на "Ютубе" блокируются. Почему аккаунты и посты блокируются, неизвестно. Эти площадки даже не предоставляют правила пользования платформой и сводку причин, по которой пост или учётная запись могут быть забанены. Именно поэтому нужны прозрачная модерация и саморегулирование.

Фактчекинг должен быть открытым и работоспособным. Текущая ситуация показывает, что IT-компании не в состоянии самостоятельно справиться с этой задачей, а принципы модерации и контроль её работы требуют участия государственных институтов. В противном случае декларируемая соцсетями свобода слова оборачивается цензурой.

России необходимо включиться в глобальный тренд совершенствования законодательства в области регулирования интернет-ресурсов для защиты граждан от деструктивной информации. Но делать это надо осторожно.

— Здесь нужен баланс. Государство (как социальный институт) должно установить определённые требования к контенту. И далее пользователи и соцсеть должны следовать им, чтобы предотвратить распространение фейковой информации, оборот которой за последнее время увеличился, — говорит председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения АЮР Александр Журавлёв.

Если сформировать законопроект правильно, Россия получит от этого только плюсы, а у местных жителей будет больше прав в Сети.