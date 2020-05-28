Фейкньюс опаснее коронавируса. Они тоже заразны, а ещё сеют панику — как с ними бороться?

Сода защищает от коронавируса, CoViD-19 распространяют вышки 5G, мировое правительство хочет нас чипировать: вы, очевидно, слышали хотя бы об одном из этих вбросов. Их можно воспринять как шутку, а можно всерьёз. Проблема важная: люди могут поверить во что угодно в такой стрессовой ситуации, как сейчас. С фейкньюс нужно бороться.
Мир накрыла эпидемия коронавируса. Синхронно с ней разлетелись и фейковые новости. Часть из них стала мемами, вроде чипирования и вышек 5G, другие же воспринимаются серьёзно. Причины заражения, вещества, защищающие от инфекции, всемирный заговор — по этим темам в Сети можно найти тонны статей и видео. В них авторы убедительно будут давать информацию, подтверждение которой вы не найдёте.
Впрочем, остановимся на главном меме апреля. Вышки 5G распространяют коронавирус — одна из теорий заговора. Вам кажется это безобидным троллингом над интернет-фриками, на деле же немало людей верят в это. Так, вышки 5G были сожжены в Северной Осетии, Великобритании и Нидерландах, люди реально начали бояться их.
Сода и ряд лекарств защищают от коронавируса — из той же истории. Таким образом компании решили поднять продажи, пока не было известно, насколько всё серьёзно. В рекламах говорилось, что они защищают от коронавируса. Но опять же, сколько людей могли в это поверить?
Кто распространяет фейки?
Член ОП РФ Александр Малькевич выделяет пять источников.
- Конспирологи. Вышки 5G, чипирование, Билл Гейтс, мировое правительство — их темы.
- Профессиональные вбрасыватели фейков. Они качают протестную повестку о том, что власть нас всех обманывает.
- Кибермошенники. Используют фейки в целях обогащения. Предлагают пропуска, лекарства, выплаты.
- Шутники. Не понимают, что обстановка приближена к боевой.
- Вырванные из контекста фразы. Если не знать всей речи, одну часть можно воспринять совсем по-другому.
Почему мы верим фейкам?
Заведующая кафедрой социальной психологии Московского института психоанализа Галина Солдатова выделяет три причины, почему люди верят фейковым новостям:
- недостаток информации;
- привычка не доверять официальным данным;
- непонимание — как защититься от угрозы.
В последнее время широко распространяются фейки и слухи, в основе которых лежат различные теории заговора. К восприятию таких фейков предрасположены люди с конспирологическим сознанием.
По данным ВЦИОМа, каждый второй россиянин верит в существование мирового правительства. Есть и другие данные. Треть жителей страны считает эпидемию коронавируса выдумкой.
Кризис и стрессовая обстановка — идеальное поле для распространения фейков. Люди напряжены, а неправдивая информация, как правило, сильно давит на эмоции. Поэтому человек в порыве стресса может переслать в групповой чат новость с непроверенным источником из неофициального телеграм-канала.
Кроме того, противостоять распространённому фейку крайне трудно. Это обусловлено особенностью соцсетей. На форумах с анонимным аккаунтом человек может высказывать истинное мнение, с реальным именем и своим фото на аватаре он будет подгонять его под общепринятое. Люди, знающие, что за ними наблюдают, проявляют больше конформизма в поведении. Этому посвящены многие социологические эксперименты, самые известные из которых проводились Стэнли Милгрэмом. В этой ситуации одни люди высказывают своё (читайте — общепринятое) мнение, а другие, мыслящие вразрез с ним, просто остаются в стороне.
— Фейки подаются ярко, эмоционально и вкусно. Официальные источники в России ещё не научились подавать правдивую информацию интересно, — говорит Александр Малькевич.
Как бороться с фейками?
Самое распространённое мнение — крупный штраф за распространение фейков. Член ОП РФ Александр Малькевич видит другой способ. Так получится устранить причину, а на следствие. По его мнению, в России нужно повышать уровень цифровой грамотности — реализовать это на федеральном уровне и сделать доступным для всех людей.
— Информационная гигиена должна преподаваться в школах и быть доступной людям старшего поколения. Пандемия показала, что жертвой может стать каждый человек. Половину школьных предметов из программы можно убрать, а информационная гигиена — самое необходимое. Фейки, защита данных, взлом аккаунтов — это то, чему людей надо учить. Ошибки в Интернете могут стать фатальными для их карьеры и жизни, — говорит эксперт.