Фейкньюс опаснее коронавируса. Они тоже заразны, а ещё сеют панику — как с ними бороться?

Сода защищает от коронавируса, CoViD-19 распространяют вышки 5G, мировое правительство хочет нас чипировать: вы, очевидно, слышали хотя бы об одном из этих вбросов. Их можно воспринять как шутку, а можно всерьёз. Проблема важная: люди могут поверить во что угодно в такой стрессовой ситуации, как сейчас. С фейкньюс нужно бороться.

Мир накрыла эпидемия коронавируса. Синхронно с ней разлетелись и фейковые новости. Часть из них стала мемами, вроде чипирования и вышек 5G, другие же воспринимаются серьёзно. Причины заражения, вещества, защищающие от инфекции, всемирный заговор — по этим темам в Сети можно найти тонны статей и видео. В них авторы убедительно будут давать информацию, подтверждение которой вы не найдёте.

Впрочем, остановимся на главном меме апреля. Вышки 5G распространяют коронавирус — одна из теорий заговора. Вам кажется это безобидным троллингом над интернет-фриками, на деле же немало людей верят в это. Так, вышки 5G были сожжены в Северной Осетии, Великобритании и Нидерландах, люди реально начали бояться их.

Сода и ряд лекарств защищают от коронавируса — из той же истории. Таким образом компании решили поднять продажи, пока не было известно, насколько всё серьёзно. В рекламах говорилось, что они защищают от коронавируса. Но опять же, сколько людей могли в это поверить?

Кто распространяет фейки?

Член ОП РФ Александр Малькевич выделяет пять источников.

Конспирологи. Вышки 5G, чипирование, Билл Гейтс, мировое правительство — их темы. Профессиональные вбрасыватели фейков. Они качают протестную повестку о том, что власть нас всех обманывает. Кибермошенники. Используют фейки в целях обогащения. Предлагают пропуска, лекарства, выплаты. Шутники. Не понимают, что обстановка приближена к боевой. Вырванные из контекста фразы. Если не знать всей речи, одну часть можно воспринять совсем по-другому.

Почему мы верим фейкам?

Заведующая кафедрой социальной психологии Московского института психоанализа Галина Солдатова выделяет три причины, почему люди верят фейковым новостям:

недостаток информации;

привычка не доверять официальным данным;

непонимание — как защититься от угрозы.

В последнее время широко распространяются фейки и слухи, в основе которых лежат различные теории заговора. К восприятию таких фейков предрасположены люди с конспирологическим сознанием.

По данным ВЦИОМа, каждый второй россиянин верит в существование мирового правительства. Есть и другие данные. Треть жителей страны считает эпидемию коронавируса выдумкой.

Кризис и стрессовая обстановка — идеальное поле для распространения фейков. Люди напряжены, а неправдивая информация, как правило, сильно давит на эмоции. Поэтому человек в порыве стресса может переслать в групповой чат новость с непроверенным источником из неофициального телеграм-канала.

Кроме того, противостоять распространённому фейку крайне трудно. Это обусловлено особенностью соцсетей. На форумах с анонимным аккаунтом человек может высказывать истинное мнение, с реальным именем и своим фото на аватаре он будет подгонять его под общепринятое. Люди, знающие, что за ними наблюдают, проявляют больше конформизма в поведении. Этому посвящены многие социологические эксперименты, самые известные из которых проводились Стэнли Милгрэмом. В этой ситуации одни люди высказывают своё (читайте — общепринятое) мнение, а другие, мыслящие вразрез с ним, просто остаются в стороне.

— Фейки подаются ярко, эмоционально и вкусно. Официальные источники в России ещё не научились подавать правдивую информацию интересно, — говорит Александр Малькевич.

Как бороться с фейками?

Самое распространённое мнение — крупный штраф за распространение фейков. Член ОП РФ Александр Малькевич видит другой способ. Так получится устранить причину, а на следствие. По его мнению, в России нужно повышать уровень цифровой грамотности — реализовать это на федеральном уровне и сделать доступным для всех людей.