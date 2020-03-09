На востоке Москвы операция по спасению енота с дерева закончилась полным фиаско — видео

В Гольянове (на востоке Москвы) полным провалом закончилась операция по спасению енота с дерева, перепуганный зверёк просто рухнул вниз с большой высоты. Видео происшествия появилось в соцсетях.

Животное вечером в понедельник заметили на дереве местные жители в районе дома номер 91 по Щёлковскому шоссе. Сначала пытались разыскать его хозяина, а потом вызвали спасателей.

Альпинисты с люльки пытались подобраться к перепуганному еноту, но он забирался всё выше и не шёл на контакт с людьми. В итоге зверёк не удержался на ветке, рухнул на асфальт и замер.

Пострадавшее животное доставили в ветеринарную клинику, сообщает канал "Москва 24". Там енот пришёл в себя. И его с трудом удалось загнать в клетку. Врачи под наркозом осмотрели пациента, он чудом не получил серьёзных травм. В настоящее время решается вопрос, где будет жить зверёк.

Ранее спасатели достали котёнка из шестиметрового колодца.