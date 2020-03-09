Спасатели достали котёнка из шестиметрового колодца

В Днепре пятеро спасателей помогли коту, который упал в колодец и не смог выбраться из него самостоятельно. Животное угодило на глубину шесть метров, сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

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Инцидент произошёл около полудня на улице Халхингольской. На помощь спасателей вызвала хозяйка кота. Приехав на место, один из сотрудников ГСЧС с помощью своих коллег по верёвке спустился на дно колодца и достал кота. Сейчас животное находится в безопасности.

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