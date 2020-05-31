"Спасибо, сэр, ха-ха". Маск по-русски ответил Рогозину на поздравления с успешным запуском

Глава частной космической компании SpaceX Илон Маск, чья ракета с космическим кораблём накануне отправила на орбиту Земли двух астронавтов, ответил генеральному директору "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину в "Твиттере" на русском языке.

Спасибо, сэр, ха-ха. Мы рассчитываем на взаимовыгодное и процветающее долгосрочное сотрудничество.

- Elon — Elon Musk (@elonmusk) May 31, 2020

— Спасибо, сэр, ха-ха. Мы рассчитываем на взаимовыгодное и процветающее долгосрочное сотрудничество, — написал Маск в соцсети.

Американский предприниматель решил лично ответить Рогозину после того как тот в своём поздравлении главы NASA с успешной отправкой астронавтов на МКС попросил Брайденстайна передать искренние поздравления и Илону Маску. Рогозин также отметил, что оценил шутку Илона Маска о работающем батуте.