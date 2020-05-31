"Спасибо, сэр, ха-ха". Маск по-русски ответил Рогозину на поздравления с успешным запуском

Глава частной космической компании SpaceX Илон Маск, чья ракета с космическим кораблём накануне отправила на орбиту Земли двух астронавтов, ответил генеральному директору "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину в "Твиттере" на русском языке.
Спасибо, сэр, ха-ха. Мы рассчитываем на взаимовыгодное и процветающее долгосрочное сотрудничество.— Elon Musk (@elonmusk) May 31, 2020
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— Спасибо, сэр, ха-ха. Мы рассчитываем на взаимовыгодное и процветающее долгосрочное сотрудничество, — написал Маск в соцсети.
Американский предприниматель решил лично ответить Рогозину после того как тот в своём поздравлении главы NASA с успешной отправкой астронавтов на МКС попросил Брайденстайна передать искренние поздравления и Илону Маску. Рогозин также отметил, что оценил шутку Илона Маска о работающем батуте.
Напомним, шесть лет назад глава "Роскосмоса" посоветовал США отправлять своих астронавтов на МКС с помощью батута, если власти страны введут против российской космической корпорации санкции. Таким образом Рогозин намекнул, что NASA не имеет других транспортных путей до МКС помимо кораблей "Роскосмоса". После успешного запуска Crew Dragon накануне глава SpaceX Илон Маск пошутил, что "батут работает".