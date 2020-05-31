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"Фальшивые документы". Мать из Оренбуржья рассказала, как собирается возвращать детей, изъятых опекой — видео

Отец пояснил, для чего в доме стояла камера, которая зафиксировала, как полиция насильно забрала ребят из семьи.

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Видео © LIFE

Многодетная мать из посёлка Тюльпанного Оренбургской области Алёна Лихтенвальд рассказала Лайфу, как планирует возвращать своих детей, которых изъяла опека. По её словам, теперь как минимум у одного ребёнка документы оказались недействительными из-за недавно зарегистрированного брака.

У меня отнимали их, наставили синяков, потому что я сопротивлялась. Когда мы приехали в больницу, мне предложили написать бумагу, что я соглашаюсь лечь туда с детьми на три дня. Потом меня доставили в Домбаровский район, в отдел полиции. Они, когда меня вызвали, вытащили в коридор, стали объяснять, что лишат на полгода материнских прав, на полгода будет ограничение, — пожаловалась женщина.

Она рассказала, что муж Николай приехал в больницу и попросил её спуститься вниз. Дети плакали и не хотели отпускать мать, но она всё равно пошла на встречу. Супруг посадил её в машину и увёз домой. По словам Алёны, там муж объяснил ей, что произошло, что будет дальше и как получилось, что четверо ребят теперь будут жить в детском доме.

Мы подали заявление в загс, стали мужем и женой на днях. Он отцовство признал на моих детей, у одного поменялось сразу отчество, она вместо Александры Александровны стала Александрой Николаевной. При этом у нас получается, что фальшивые документы. Нам сказали: езжайте в Домбаровку, разбирайтесь с опекой, если по обоюдному не получится, будет через суд, отметила многодетная мама.

Николай также объяснил, почему в доме стояла камера, которая и записала видео, как сотрудники опеки и полиции силой отбирали ребят у родителей.

Для безопасности. Был случай, сельсовет и администрация пояснили, что им звонили по телефону, откуда — не сказали. Там ответили: стены есть, крыша есть, жить можно, сообщил мужчина.

Отец добавил, что после изъятия детей в администрации посёлка отказались от комментариев и заявили, что ничего такого не говорили.

Ранее Лайф выяснил, что четырёх маленьких детей отобрали у матери из посёлка Тюльпанного из-за аварийного состояния их дома. Районные власти узнали об угрозе обрушения потолка в здании и пошли "лёгким" путём — постановили "спасти" малышей от опасности. В МВД же заявили, что мать три раза привлекали к ответственности за ненадлежащее воспитание. У детей фиксировали синяки.

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