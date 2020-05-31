Второй день рождения. Байкер чудом выжил в серьёзной аварии в Петербурге — видео

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Байкер из Санкт-Петербурга может отметить свой второй день рождения, ведь он выжил в страшном ДТП, на скорости врезавшись в легковой автомобиль. Видео оказалось в распоряжении Лайфа.

Инцидент произошёл на 8-й линии Васильевского острова. Белая легковушка поворачивала во дворы, когда в неё врезался мотоцикл. Байкера от удара выбросило из седла через капот авто, он пролетел несколько метров, прежде чем упасть на асфальт.

Как стало известно Лайфу, мотоциклист остался жив. Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", мужчину госпитализировали в Елизаветинскую больницу с травмами средней степени тяжести.