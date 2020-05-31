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В реке под Ивановом нашли тело ребёнка

Подробности инцидента пока не известны.

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Фото © ГУ МЧС РФ по Ивановской области

В реке Тезе в районе населённого пункта Горицы Шуйского района Ивановской области найдено тело ребёнка. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по региону.

Сообщение в экстренные службы поступило 31 мая в 17:30. К ликвидации происшествия привлекались 18 человек и шесть единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области маленький мальчик убежал из дома и утонул в пруду.

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