В реке под Ивановом нашли тело ребёнка

В реке Тезе в районе населённого пункта Горицы Шуйского района Ивановской области найдено тело ребёнка. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по региону.
Сообщение в экстренные службы поступило 31 мая в 17:30. К ликвидации происшествия привлекались 18 человек и шесть единиц техники.
Ранее сообщалось, что в Волгоградской области маленький мальчик убежал из дома и утонул в пруду.
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