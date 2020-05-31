В реке под Ивановом нашли тело ребёнка

В реке Тезе в районе населённого пункта Горицы Шуйского района Ивановской области найдено тело ребёнка. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по региону.

Сообщение в экстренные службы поступило 31 мая в 17:30. К ликвидации происшествия привлекались 18 человек и шесть единиц техники.