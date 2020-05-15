В Волгоградской области маленький мальчик убежал из дома и утонул в пруду

Под Волгоградом на территории садоводческого товарищества "Восход" на берегу пруда было обнаружено тело четырёхлетнего мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

По предварительным данным, мальчик находился на даче с родителями и младшей сестрой. Пока взрослые занимались домашними делами, дети играли на улице. В какой-то момент мать обнаружила отсутствие сына. Она отправилась на поиски и обнаружила своего ребёнка на берегу пруда.