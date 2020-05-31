СМИ: Сотрудникам Белого дома порекомендовали не выходить на работу из-за демонстраций

Сотрудникам администрации президента США порекомендовали по возможности воздержаться от поездок на работу из-за продолжающихся в Вашингтоне протестов, связанных с убийством афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Об этом сообщает CNN.
— Из-за продолжающихся демонстраций, пожалуйста, избегайте сегодня приходить в комплекс Белого дома, если это возможно, — цитирует телеканал электронное письмо из рассылки внутреннего аппарата резиденции американского лидера.
В сообщении также отмечается, что в Белом доме усилены меры безопасности. Более 60 сотрудников секретной службы США получили ранения с вечера пятницы до утра воскресенья возле Белого дома. Кроме того, отдел пожарной охраны округа Колумбия потушил два пожара в районе северной части комплекса.
Миннеаполис в огне. Протесты из-за смерти афроамериканца охватили всю Америку
Массовые беспорядки в США начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в результате жестокого задержания полицейскими. Помимо Миннеаполиса, где произошёл инцидент, протесты распространились и на другие города США. Бунтующие жгут машины и громят улицы. Президент США Дональд Трамп пообещал остановить "насилие толпы". Полиция задержала почти 1400 человек.