В Гидрометцентре пообещали "арктическую свежесть" на европейской части России в начале июня

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидает россиян в июне. По его словам, на европейской части России лето начнётся с ощутимого похолодания.

— Это будет настоящая арктическая свежесть. Так что июнь начнётся со свежей и предсказанной погоды, — цитирует метеоролога ТАСС.

Тем не менее в первом летнем месяце не исключены и "волны тепла". Синоптик спрогнозировал несколько периодов, когда температура поднимется выше климатической нормы на пять-шесть градусов.

Вильфанд добавил, что в основном в России установится обычная для июня погода, "очагами тепла" станут Западная Сибирь, северная часть Красноярского края и Чукотка. Температура чуть прохладнее нормы ожидается в Смоленской, Брянской и Тверской областях.