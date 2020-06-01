Эксперт рассказал о риске заразиться коронавирусом от смартфона

Член Общественного совета при Министерстве здравоохранения России Эрик Бровко рассказал, как снизить риск заражения коронавирусной инфекцией от смартфона.

— Лучше использовать гарнитуру или наушники. Если телефон позвонил, то лучше снять перчатку, взять чистой рукой телефон, ответить или воспользоваться громкой связью. Надо стараться грязными руками не трогать дисплей телефона. На них может быть вирус, если человек имел контакт с заражёнными поверхностями, — приводит слова Бровко радио Sputnik.

Эксперт отметил, что прямых и больших исследований о возможности и уровне риска заражения от телефона нет, однако масочно-перчаточный режим, введённый в столице для профилактики инфекции, вносит риск при использовании смартфона. Кроме того, индивидуальные средства защиты мешают при пользовании гаджетом.