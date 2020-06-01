В Вашингтоне ввели комендантский час и мобилизовали Нацгвардию для подавления беспорядков

SCATTERING: Protestors sent running down 4th Ave. Tear gas deployed. March has resumed on 5th Ave. We are following. @komonews #Seattle #seattleprotest #Seattleprotests pic.twitter.com/MLwBzK7d5n — Jonathan Choe Journalist KOMO News (@choeshow) May 31, 2020

Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер объявила о введении комендантского часа в столице США и вводе в город сил Национальной гвардии.

— Мэр Баузер распорядилась установить комендантский час по всему округу Колумбия с одиннадцати часов вечера в воскресенье до шести утра в понедельник, 1 июня, — говорится в сообщении, опубликованном на странице градоначальницы в "Твиттере".

Сначала протесты проходили мирно. Демонстранты собрались напротив Министерства юстиции и требовали справедливости и осуждения для полицейского, убившего афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Но с течением времени обстановка только накалялась.

Всего в Вашингтоне с начала митингов задержали 17 человек, 11 полицейских пострадали. Власти готовятся к очередной ночи беспорядков.