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В Вашингтоне ввели комендантский час и мобилизовали Нацгвардию для подавления беспорядков

Власти готовятся к очередной ночи демонстраций.

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Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер объявила о введении комендантского часа в столице США и вводе в город сил Национальной гвардии.

Мэр Баузер распорядилась установить комендантский час по всему округу Колумбия с одиннадцати часов вечера в воскресенье до шести утра в понедельник, 1 июня, говорится в сообщении, опубликованном на странице градоначальницы в "Твиттере".

Сначала протесты проходили мирно. Демонстранты собрались напротив Министерства юстиции и требовали справедливости и осуждения для полицейского, убившего афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Но с течением времени обстановка только накалялась.

Всего в Вашингтоне с начала митингов задержали 17 человек, 11 полицейских пострадали. Власти готовятся к очередной ночи беспорядков.

Напомним, причиной массовых протестов в США стало жестокое задержание полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда, вследствие чего он позже скончался в больнице. Помимо Миннеаполиса протесты распространились и на другие города США. Бунтующие жгут машины и громят улицы. Выяснилось, что один из участников задержания неоднократно привлекался к ответственности за чрезмерную жестокость.

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