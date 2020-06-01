"Пусть лучше деньги направят врачам". Певец Владимир Кузьмин раскритиковал артистов, жалующихся на трудности

Певец Владимир Кузьмин раскритиковал артистов, которые жалуются на безденежье в период пандемии коронавируса. Музыкант уверен, что они достаточно зарабатывают, чтобы позаботиться и о себе, и о других.

— Пусть лучше эти деньги направят врачам, которые работают сутками за копейки, умирают в своих скафандрах. А артисты не пропадут. Друзья — достаточно состоятельные, могут позаботиться не только о себе, — сказал Кузьмин в беседе с журналом Starhit.

Музыкант уверен, что скоро ситуация изменится и вновь появится возможность зарабатывать. Кузьмин подчеркнул, что его музыканты не голодают, среди коллег тоже нет тех, кто финансово страдает.

Певец рассказал, что для него вынужденные каникулы — настоящий подарок судьбы, он не беспокоится о будущем и о том, когда снова можно будет давать концерты. Артист старается много работать, чтобы оставить потомкам музыкальное наследие, за последние полгода он выпустил 70 песен.