"Пусть лучше деньги направят врачам". Певец Владимир Кузьмин раскритиковал артистов, жалующихся на трудности

Певец Владимир Кузьмин раскритиковал артистов, которые жалуются на безденежье в период пандемии коронавируса. Музыкант уверен, что они достаточно зарабатывают, чтобы позаботиться и о себе, и о других.
— Пусть лучше эти деньги направят врачам, которые работают сутками за копейки, умирают в своих скафандрах. А артисты не пропадут. Друзья — достаточно состоятельные, могут позаботиться не только о себе, — сказал Кузьмин в беседе с журналом Starhit.
Музыкант уверен, что скоро ситуация изменится и вновь появится возможность зарабатывать. Кузьмин подчеркнул, что его музыканты не голодают, среди коллег тоже нет тех, кто финансово страдает.
Певец рассказал, что для него вынужденные каникулы — настоящий подарок судьбы, он не беспокоится о будущем и о том, когда снова можно будет давать концерты. Артист старается много работать, чтобы оставить потомкам музыкальное наследие, за последние полгода он выпустил 70 песен.
Ранее СМИ назвали имена звёзд, которые обратились за получением МРОТ. Из-за спора о нехватке денег настоящий конфликт разразился между продюсером Иосифом Пригожиным и музыкантом Сергеем Шнуровым.