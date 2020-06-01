В Госдуму внесли законопроект о поддержке домохозяек

Пособие сможет получить только один член семьи.

Депутаты Государственной думы внесли на рассмотрение законопроект, предлагающий установить господдержку для домохозяек в размере МРОТ. Об этом сообщает пресс-служба главы Комитета нижней палаты парламента по труду и социальной политике Ярослава Нилова.

Согласно документу, под домохозяйством понимается уборка дома, приготовление пищи, уход за детьми и престарелыми родителями, инвалидами с детства первой группы и иная деятельность по дому. При этом правом на пособие будет обладать только один член семьи, если размер среднедушевого дохода в семье не превышает двукратную величину прожиточного минимума в регионе.

Как уточняется в пояснительной записке, концепция этого законопроекта соответствует Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017–2022 годы. Порядок выплат определит Минтруд. Ожидается, что закон, в случае его принятия, вступит в силу 1 января 2021 года.