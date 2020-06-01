Профессор назвал новую группу риска по коронавирусу

Профессор МГМУ имени И.М. Сеченова, президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Дёмин отнёс курящих и пьющих людей в группу риска по коронавирусной инфекции.

— В этом вопросе разбиралась ВОЗ и дала официальное заключение, что любое потребление алкоголя, помимо того что поражает иммунную систему, ещё вредит лёгким, нарушает синтез необходимых веществ в печени, а это как раз те две системы в организме, которые должны обезвреживать в нём все вредные вещества, — цитирует Дёмина "Парламентская газета".

Специалист также согласился с сообщением Роспотребнадзора о том, что курение повышает риск заражения CoViD-19.

Дёмин уточнил, что человеческий организм имеет определённый запас прочности. И у тех, кто подвержен вредным привычкам, он может закончиться ещё до встречи с коронавирусом.

Также профессор подверг критике бизнес-представителей, которые после начала эпидемии стали рекламировать сигареты и алкоголь как средства защиты от вируса.