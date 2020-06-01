Врач посоветовал необычный способ употребления мороженого с пользой для здоровья

Руководитель лор-клиники врач высшей категории Сергей Зайцев посоветовал необычный способ употребления мороженого с пользой для здоровья. По его словам, следует запивать ледяной десерт горячим чаем, чтобы потренировать горло и не допустить воспаления.

— Сочетание холодного мороженого и глотка горячего чая — это как контрастный душ для тела человека. Это не даст возможности заболеть глотке, — приводит слова доктора ТАСС.

Кроме того, стоит удержаться от соблазна есть мороженое медленно, чтобы не переохлаждать зубную эмаль и дёсны. Специалист посоветовал отдать предпочтение фруктовому льду, он быстрее тает и менее опасен для горла, чем пломбир, к тому же менее калориен и содержит меньше вредных пищевых добавок.

С наступлением лета употребление холодного лакомства становится особенно актуальным, однако врач предупредил, что взрослому человеку нельзя есть больше двух порций в неделю, если он живёт не в жарком климате Крыма или Сочи. А детям, несмотря на их любовь к эскимо, стоит ограничиться лишь половиной порции, к тому же подтаявшей на блюдце, и не раньше, чем с четырёх лет, поскольку их слизистые оболочки и миндалины ещё не сформированы, холод может им навредить.

Мороженое противопоказано и людям с хроническим фарингитом и тонзиллитом в стадии обострения, а также при ангине и ларингите. Лакомство может усугубить течение болезни. Единственный оправданный вариант злоупотребления — после удаления аденоидов, потому что охлаждение может остановить кровотечение.

— Мороженое может спровоцировать воспаление задней стенки глотки, фарингит — раз; вспышку ангины, если есть хронический тонзиллит у пациента, — два. К мороженому надо относиться как к достаточно опасному продукту, — заключил Сергей Зайцев.