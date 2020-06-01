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Врач посоветовал необычный способ употребления мороженого с пользой для здоровья

Доктор также предупредил об опасности холодного лакомства.

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Руководитель лор-клиники врач высшей категории Сергей Зайцев посоветовал необычный способ употребления мороженого с пользой для здоровья. По его словам, следует запивать ледяной десерт горячим чаем, чтобы потренировать горло и не допустить воспаления.

Сочетание холодного мороженого и глотка горячего чая — это как контрастный душ для тела человека. Это не даст возможности заболеть глотке, приводит слова доктора ТАСС.

Кроме того, стоит удержаться от соблазна есть мороженое медленно, чтобы не переохлаждать зубную эмаль и дёсны. Специалист посоветовал отдать предпочтение фруктовому льду, он быстрее тает и менее опасен для горла, чем пломбир, к тому же менее калориен и содержит меньше вредных пищевых добавок.

С наступлением лета употребление холодного лакомства становится особенно актуальным, однако врач предупредил, что взрослому человеку нельзя есть больше двух порций в неделю, если он живёт не в жарком климате Крыма или Сочи. А детям, несмотря на их любовь к эскимо, стоит ограничиться лишь половиной порции, к тому же подтаявшей на блюдце, и не раньше, чем с четырёх лет, поскольку их слизистые оболочки и миндалины ещё не сформированы, холод может им навредить.

Мороженое противопоказано и людям с хроническим фарингитом и тонзиллитом в стадии обострения, а также при ангине и ларингите. Лакомство может усугубить течение болезни. Единственный оправданный вариант злоупотребления — после удаления аденоидов, потому что охлаждение может остановить кровотечение.

Мороженое может спровоцировать воспаление задней стенки глотки, фарингит — раз; вспышку ангины, если есть хронический тонзиллит у пациента, — два. К мороженому надо относиться как к достаточно опасному продукту, — заключил Сергей Зайцев.

Ранее любителям мороженого рассказали, как выбрать лакомство и когда его съесть.

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