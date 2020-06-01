"Обычный человек". Знакомый рассказал Лайфу о задержанном в Петербурге педофиле

Знакомый задержанного в Санкт-Петербурге начальника радиостанции научно-исследовательского судна "Профессор Логачёв" рассказал, что он не вызывал никаких подозрений в совершении действий сексуального характера с малолетними.
— Уже давно не в курсе его дел. Одно время ходили с ним в общественную баню, с организацией походов в лес мне помогал, продукты завозил. Очень отзывчивый, добродушный, хороший человек, в общем. Но про его личную жизнь не в курсе, — сказал он Лайфу.
Мужчина добавил, что задержанный Сергей П. не вызывал никаких подозрений и выглядел обычным человеком.
Напомним, ранее сообщалось, что оперативники задержали 59-летнего моряка на съёмной квартире вместе с двумя детьми. По данным следствия, он вместе с ещё двумя мужчинами занимался растлением малолетних с 2014 года.