"Обычный человек". Знакомый рассказал Лайфу о задержанном в Петербурге педофиле

— Уже давно не в курсе его дел. Одно время ходили с ним в общественную баню, с организацией походов в лес мне помогал, продукты завозил. Очень отзывчивый, добродушный, хороший человек, в общем. Но про его личную жизнь не в курсе, — сказал он Лайфу.