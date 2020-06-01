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"Обычный человек". Знакомый рассказал Лайфу о задержанном в Петербурге педофиле

59-летний моряк ранее был задержан на съёмной квартире с двумя мальчиками.

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Фото © Соцсети

Знакомый задержанного в Санкт-Петербурге начальника радиостанции научно-исследовательского судна "Профессор Логачёв" рассказал, что он не вызывал никаких подозрений в совершении действий сексуального характера с малолетними.

Уже давно не в курсе его дел. Одно время ходили с ним в общественную баню, с организацией походов в лес мне помогал, продукты завозил. Очень отзывчивый, добродушный, хороший человек, в общем. Но про его личную жизнь не в курсе, — сказал он Лайфу.

Мужчина добавил, что задержанный Сергей П. не вызывал никаких подозрений и выглядел обычным человеком.

Напомним, ранее сообщалось, что оперативники задержали 59-летнего моряка на съёмной квартире вместе с двумя детьми. По данным следствия, он вместе с ещё двумя мужчинами занимался растлением малолетних с 2014 года.

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