Моряк, охранник и рок-музыкант задержаны в Петербурге за педофилию

Троих жителей Санкт-Петербурга задержали по подозрению в педофилии. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на источник в полиции города.

По информации издания, первого подозреваемого, 59-летнего начальника радиостанции научно-исследовательского судна "Профессор Логачёв", удалось поймать с поличным. Войдя в съёмную квартиру на улице Тамбасова, оперативники обнаружили его вместе с двумя мальчиками, шестого и восьмого классов.

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Вскоре был задержан и второй фигурант дела. Им оказался 54-летний охранник автостоянки в Кировском районе. К 15:30 оперативники задержали и третьего подозреваемого по делу — 32-летнего рок-музыканта Стаса. Издание уточняет, что преступники "обменивались детьми как своими любовниками".

Как сообщают "Невские новости", всё происходящее мужчины снимали на видео. Также отмечается, что дети преимущественно являются воспитанниками детских домов.

Следственными органами СКР по Санкт-Петербургу возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 132 УК РФ, ч. 3 ст. 135, ч. 3 ст. 134 УК РФ (развратные, насильственные и иные действия сексуального характера). По версии следствия, подозреваемые совершали преступления с 2014 года. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.