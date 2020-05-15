Беременная 13-летняя школьница из Красноярского края заявила, что её изнасиловали

Забеременевшая в 13 лет школьница из города Железногорска сообщила, что её на самом деле изнасиловали. Об этом она написала на своей странице в "Инстаграме".

— Было изнасилование. Как всё произошло, я не могу рассказать, так как больно это всё вспоминать. Долгое время после того случая я не могла ничего делать, мне было и в то же время страшно и одиноко. И самое обидное, что я не могла никому рассказать, — рассказала школьница.

По словам девочки, в ноябре прошлого года в подъезде её изнасиловал 16-летний парень, который также проживает в этом городе. Школьница призналась, что боится встретить его на улицах Железногорска. А то, что заявлялось ранее в Интернете о том, что она забеременела от десятилетнего мальчика, который учится с ней в одной школе, — неправда.