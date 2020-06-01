Лето пришло в Москву с дождём и порывистым ветром

В первый день лета, 1 июня, в Москве ожидается дождливая, облачная погода, температура воздуха днём составит от 12 до 14 градусов тепла, к ночи похолодает до плюс семи, осадки продолжатся, сообщают синоптики Гидрометцентра.

Из-за сильного ветра скоростью 6–11 м/с с порывами до 17 м/с в столице объявлен жёлтый уровень опасности. Атмосферное давление в пределах нормы — 474 мм ртутного столба.

В Подмосковье днём ожидается до 14 градусов тепла, ночью столбики термометров опустятся до отметки в четыре градуса.