В Лос-Анджелесе демонстранты оставили послание полицейским на кинотеатре Тарантино

Демонстранты в Лос-Анджелесе испортили кинотеатр, принадлежащий режиссёру Квентину Тарантино. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Миннеаполис в огне. Протесты из-за смерти афроамериканца охватили всю Америку
Снимки с испорченным фасадом New Beverly Cinema опубликовал в "Твиттере" директор заведения Жюль Маклин. Протестующие исписали двери и стены кинотеатра нецензурными словами в отношении полицейских.
Многие пользователи выразили Маклину поддержку, после чего тот поблагодарил их и призвал оставаться добрыми.
Напомним, причиной массовых протестов в США стало жестокое задержание полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда, вследствие чего он позже скончался в больнице. Помимо Миннеаполиса протесты распространились и на другие города США. Бунтующие жгут машины и громят улицы. Выяснилось, что один из участников задержания неоднократно привлекался к ответственности за чрезмерную жестокость.