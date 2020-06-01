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В Лос-Анджелесе демонстранты оставили послание полицейским на кинотеатре Тарантино

Протесты в США продолжаются уже несколько дней.

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Фото © Twitter / Jules McLean

Демонстранты в Лос-Анджелесе испортили кинотеатр, принадлежащий режиссёру Квентину Тарантино. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Снимки с испорченным фасадом New Beverly Cinema опубликовал в "Твиттере" директор заведения Жюль Маклин. Протестующие исписали двери и стены кинотеатра нецензурными словами в отношении полицейских.

Многие пользователи выразили Маклину поддержку, после чего тот поблагодарил их и призвал оставаться добрыми.

Напомним, причиной массовых протестов в США стало жестокое задержание полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда, вследствие чего он позже скончался в больнице. Помимо Миннеаполиса протесты распространились и на другие города США. Бунтующие жгут машины и громят улицы. Выяснилось, что один из участников задержания неоднократно привлекался к ответственности за чрезмерную жестокость.

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