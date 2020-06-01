СМИ: Трамп прятался от беспорядков в Вашингтоне в подземном бункере в центре города

Президент США Дональд Трамп во время беспорядков в Вашингтоне у Белого дома укрывался в подземном бункере в центре города, сообщает The New York Times.
Такое решение приняли сотрудники Секретной службы страны в ночь на субботу. Уличные протесты в это время были в самом разгаре, а многие демонстранты находились возле здания американской администрации.
Как дополняет CNN, в убежище американский лидер находился менее часа. Была ли в это время с ним его семья, не уточняется.
Согласно правилам, президент страны спускается в бункер, когда Белый дом находится под угрозой. В нём укрывался вице-президент США Дик Чейни во время серии терактов 11 сентября 2001 года. Кроме того, в бункер спускался даже Джордж Буш — младший, когда поступила, как выяснилось позже, ложная информация об угоне самолёта террористами.
Миннеаполис в огне. Протесты из-за смерти афроамериканца охватили всю Америку
Напомним, причиной массовых протестов в США стало жестокое задержание полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда, вследствие чего он позже скончался в больнице. Помимо Миннеаполиса протесты распространились и на другие города США. Бунтующие жгут машины и громят улицы. Выяснилось, что один из участников задержания неоднократно привлекался к ответственности за чрезмерную жестокость.