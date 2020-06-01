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СМИ: Трамп прятался от беспорядков в Вашингтоне в подземном бункере в центре города

Согласно правилам, американский лидер спускается в него, когда Белый дом находится под угрозой.

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Фото © ТАСС / AP Photo / Patrick Semansky

Президент США Дональд Трамп во время беспорядков в Вашингтоне у Белого дома укрывался в подземном бункере в центре города, сообщает The New York Times.

Такое решение приняли сотрудники Секретной службы страны в ночь на субботу. Уличные протесты в это время были в самом разгаре, а многие демонстранты находились возле здания американской администрации.

Как дополняет CNN, в убежище американский лидер находился менее часа. Была ли в это время с ним его семья, не уточняется.

Согласно правилам, президент страны спускается в бункер, когда Белый дом находится под угрозой. В нём укрывался вице-президент США Дик Чейни во время серии терактов 11 сентября 2001 года. Кроме того, в бункер спускался даже Джордж Буш — младший, когда поступила, как выяснилось позже, ложная информация об угоне самолёта террористами.

Напомним, причиной массовых протестов в США стало жестокое задержание полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда, вследствие чего он позже скончался в больнице. Помимо Миннеаполиса протесты распространились и на другие города США. Бунтующие жгут машины и громят улицы. Выяснилось, что один из участников задержания неоднократно привлекался к ответственности за чрезмерную жестокость.

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