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Протестующие жгут американские флаги возле Белого дома в Вашингтоне — видео

Полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

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Видео © Twitter / Darren M.Haynes / Wyatt Reed

Протестующие в Вашингтоне начали жечь американские флаги напротив Белого дома, видео опубликовано в "Твиттере".

Массовые демонстрации, начавшиеся днём с мирного скандирования лозунгов, переросли в беспорядки и стычки с полицейскими, в них летели бутылки с водой и другие предметы. Правоохранители использовали против митингующих слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Участники акции протеста держат транспаранты с надписью "Нет справедливости — нет мира" и подогревают настроение выкриками. Как сообщает корреспондент РИА "Новости", в офисном здании напротив Белого дома начался пожар. Пользователь "Твиттера" Джейсон Бауэрс опубликовал фото, на котором видно поднимающийся над окрестностями резиденции дым.

Телеканал Fox News, ведущий трансляцию с места событий, сообщает, что бастующие подожгли церковь Святого Иоанна в Лафайет-сквере напротив президентского комплекса.

Тем временем сотрудникам Белого дома порекомендовали не выходить на работу из-за демонстраций. В Вашингтоне введён комендантский час, а на помощь полиции призваны силы Национальной гвардии.

Напомним, причиной массовых протестов в США стало жестокое задержание полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда, вследствие чего он позже скончался в больнице. Помимо Миннеаполиса протесты распространились и на другие города США. Бунтующие жгут машины и громят улицы. Выяснилось, что один из участников задержания неоднократно привлекался к ответственности за чрезмерную жестокость.

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