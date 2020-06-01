Протестующие жгут американские флаги возле Белого дома в Вашингтоне — видео

Протестующие в Вашингтоне начали жечь американские флаги напротив Белого дома, видео опубликовано в "Твиттере".

Массовые демонстрации, начавшиеся днём с мирного скандирования лозунгов, переросли в беспорядки и стычки с полицейскими, в них летели бутылки с водой и другие предметы. Правоохранители использовали против митингующих слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Участники акции протеста держат транспаранты с надписью "Нет справедливости — нет мира" и подогревают настроение выкриками. Как сообщает корреспондент РИА "Новости", в офисном здании напротив Белого дома начался пожар. Пользователь "Твиттера" Джейсон Бауэрс опубликовал фото, на котором видно поднимающийся над окрестностями резиденции дым.

Any word @PoPville what's burning? Looks to be near the WH or up 16th? (Photo taken from Columbia Heights) pic.twitter.com/1qJdIDxmt2 — Jason Bowers (@JasonABowers) June 1, 2020

Телеканал Fox News, ведущий трансляцию с места событий, сообщает, что бастующие подожгли церковь Святого Иоанна в Лафайет-сквере напротив президентского комплекса.

The historic St. John's Church across from the White House has been set ablaze by rioters.



pic.twitter.com/oXxq0WhcN3 — Denny Burk (@DennyBurk) June 1, 2020

Тем временем сотрудникам Белого дома порекомендовали не выходить на работу из-за демонстраций. В Вашингтоне введён комендантский час, а на помощь полиции призваны силы Национальной гвардии.