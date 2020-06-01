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Экс-советник Обамы увидела российский след в организации беспорядков в США

Никаких доводов в пользу своей теории она не привела.

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Фото © ТАСС / AP Photo / Matt Dunham

Экс-советник по национальной безопасности 44-го президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заявила, что Россия может быть причастна к организации массовых беспорядков, которые вспыхнули во многих американских городах после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

Я не удивлюсь, узнав, что они (Россия. — Прим. Лайфа) подстрекают обе стороны с помощью социальных сетей. Не удивлюсь, если выяснится, что они каким-либо образом спонсируют их, — сказала Райс в беседе с телеведущим Вольфом Блитцером на телеканале CNN.

По словам Райс, протесты в США организованы по "российской методичке". Впрочем, никаких доводов в пользу своего мнения она не привела.

Экс-советник добавила, что в протестных акциях принимают участие как сосредоточенные на реальной боли и неравенстве мирные жители, так и экстремисты, пытающиеся превратить протесты в нечто совершенно иное.

Напомним, причиной массовых беспорядков в США стало жестокое задержание полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда, вследствие чего он позже скончался в больнице. Помимо Миннеаполиса протесты распространились и на другие города США. Бунтующие жгут машины и громят улицы. Выяснилось, что один из участников задержания неоднократно привлекался к ответственности за чрезмерную жестокость.

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