Экс-советник Обамы увидела российский след в организации беспорядков в США

Экс-советник по национальной безопасности 44-го президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заявила, что Россия может быть причастна к организации массовых беспорядков, которые вспыхнули во многих американских городах после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

— Я не удивлюсь, узнав, что они (Россия. — Прим. Лайфа) подстрекают обе стороны с помощью социальных сетей. Не удивлюсь, если выяснится, что они каким-либо образом спонсируют их, — сказала Райс в беседе с телеведущим Вольфом Блитцером на телеканале CNN.

Absolutely Incredible: Obama's Former NSA Susan Rice on CNN talking about the protests and domestic strife



"This is right out of the Russian playbook" pic.twitter.com/luXiPV0bOq — Saagar Enjeti (@esaagar) May 31, 2020

По словам Райс, протесты в США организованы по "российской методичке". Впрочем, никаких доводов в пользу своего мнения она не привела.

Экс-советник добавила, что в протестных акциях принимают участие как сосредоточенные на реальной боли и неравенстве мирные жители, так и экстремисты, пытающиеся превратить протесты в нечто совершенно иное.