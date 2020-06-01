Лучший боец UFC заявил об отказе от титула в полутяжёлом весе

Лидер рейтинга лучших бойцов UFC Джон Джонс сообщил, что отказывается от титула в полутяжёлой весовой категории.

— Организуйте бой за титул в полутяжёлом весе между Домиником Рейесом и Яном Блаховичем. На данный момент я не получу ничего от поединка с кем-нибудь из них, — написал Джонс в "Твиттере".

Спортсмен обратился к бойцам и заявил, что может провести с ними поединок в 2021 году, когда ему "будут готовы заплатить".

Отвечая на вопросы подписчиков, американец подтвердил, что отказался от титула в полутяжёлом дивизионе.

Решение Джонса прокомментировал Рейес, назвав ситуацию печальной.

— Печально, если это правда и он говорит серьёзно, но шоу должно продолжаться, — отметил Рейес в "Твиттере".