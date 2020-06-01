Лучший боец UFC заявил об отказе от титула в полутяжёлом весе

Лидер рейтинга лучших бойцов UFC Джон Джонс сообщил, что отказывается от титула в полутяжёлой весовой категории.
— Организуйте бой за титул в полутяжёлом весе между Домиником Рейесом и Яном Блаховичем. На данный момент я не получу ничего от поединка с кем-нибудь из них, — написал Джонс в "Твиттере".
Спортсмен обратился к бойцам и заявил, что может провести с ними поединок в 2021 году, когда ему "будут готовы заплатить".
Отвечая на вопросы подписчиков, американец подтвердил, что отказался от титула в полутяжёлом дивизионе.
Решение Джонса прокомментировал Рейес, назвав ситуацию печальной.
— Печально, если это правда и он говорит серьёзно, но шоу должно продолжаться, — отметил Рейес в "Твиттере".
Ранее Джонс вступил в конфликт с главой промоушена Дэйной Уайтом. На одной из пресс-конференций Уайт заявил о безумных финансовых запросах спортсмена, сравнимых по уровню с боксёром Деонтеем Уайлдером, на что тот обвинил функционера во лжи, призвав разорвать с ним контракт.